Marmaris yangınında gülümseten detay! Şahan Gökbakar'a 'Recep Abi' dediler!

MARMARİS yangınını Instagram'dan sık sık canlı yayınlayan Şahan Gökbakar'a, kendisiyle özdeşleşen 'Recep İvedik' karakteri ile seslendiler. Yangın söndürmeye çalışan bölge gençlerinden birinin 'Recep abi' seslenişi sosyal medyada viral oldu.

MARMARİS yangınında canlı yayınlarıyla yetkililerden yardım ve özellikle 'havadan uçak müdahalesi desteği' isteyerek bölge halkının sesini duyurmaya çalışan ünlü komedyen Şahan Gökbakar' 'Recep İvedik' diye seslenildiği anlar sosyal medyada üzüntü ile karşılanan bu zor günlerde bir anlığına da olsa gülümseme yarattı.