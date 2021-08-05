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Taksim'de 26 çocuğu dilendiriyorlardı! Polis operasyonla yakaladı

Beyoğlu'nda çocukları dilendirdiği belirlenen 13 kişi gözaltına alındı. 26 çocuğu dilendirdikleri ortaya çıkarılan yabancı uyruklu kişiler sınır dışı edildi.

Taksim Meydanı’nda dilendirilen 26 çocuk, gelen ihbar üzerine polis ekipleri tarafından kurtarılarak koruma altına alındı. Çocukları dilendiren yabancı uyruklu 13 kişi ise gözaltına alındı. Çocukların dilendirildikleri anlar ise kameraya yansıdı.

Yabancı uyruklu çocuklar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı bir kuruma yerleştirilirken, gözaltına alınan 13 şüpheli, "Çocukları, Beden veya Ruh Bakımından Kendini İdare Edemeyecek Durumda Bulunan Kimseleri Dilencilikte Aracı Olarak Kullanmak" suçundan önceki gün adli makamlara sevk edildi.

Sevk edildikleri mahkemece serbest bırakılan şüphelilerin sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

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