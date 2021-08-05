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İrfan Değirmenci kendi kanalındaki haberle ters köşe oldu

Halk TV Ana Haber Bülteni sunucusu İrfan Değirmenci, yangın haberleriyle iktidara yüklenmek isterken kendi kanalının azizliğine uğradı ve adeta rezil oldu.

Halk TV'de Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan yangının Termik Santral’e sıçradığı haberini sunan İrfan Değirmenci baltayı yine taşa vurdu.

Yangınlar çıktığı andan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ak Parti aleyhinde haber yapmak için fırsat kollayan İrfan Değirmenci, tam hevesli bir şekilde yangın haberi yapmıştı ki hevesi kursağında kaldı.

Haber 'söndürüldü' derken İrfan Değirmenci 'alevler yuttu' dedi

Termik santrale alevlerin yaklaştığı ve santrali yuttuğu bilgisini haber öncesi sunumunda izleyiciyle paylaşan Değirmenci, ardından yayına giren haberdeki 'yangın kontrol altına alındı' ifadesiyle ters köşe oldu.

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