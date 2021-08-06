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Aydınlı itfaiyeciler Muğla Marmaris'in Turgut köyünden alkışlarla uğurlandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yangınlarda görev yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Turgut köyünde yaşayan vatandaşların alkışlarıyla uğurlandı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını nedeniyle Turgut köyüne giden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangının kontrol altına alınması için canla başla mücadele etti.

Yangının hiç bir eve gelmeden kontrol altına alınmasına önemli katkı sağlayan Aydınlı itfaiyeciler Turgut köyünde yaşayan vatandaşların alkışlarıyla uğurlanırken o anlar cep telefonlarına yansıdı.

Sosyal medyada da paylaşılan video ise kısa sürede büyük beğeni topladı.

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