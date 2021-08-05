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CHP'li vekil Rafet Zeybek'ten Ülke TV muhabirine çirkin tepki!

CHP'li Antalya Mileltvekili Rafet Zeybek, yangın bölgesinde uçak olmadığını iddia ederek provokasyona imza attı. ÜLKE TV ekibi Zeybek'in oyununu bozunca çılgına döndü.

Gerçekleri hazmedemeyen CHP'li vekil, çalışmaları yerinde görüntüleyen ÜLKE TV ekibini önce sosyal medya hesabından hedef gösterdi. Bununla da yetinmeyen Rafet Zeybek, makam şoförüyle birlikte ağır hakaretler ederek, ÜLKE TV muhabiri Sevgi Deniz ve kameraman Fatih Drumuş'a saldırı girişiminde bulundu.

CHP'li vekilin provokasyonu ve muhabirlerlere saldırısı vatandaşlar tarafından da tepkiyle karşılandı.

Altun'dan sert tepki: Aklım almıyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Antalya Mileltvekili Rafet Zeybek'e sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Altun açıklamasında, ''Milletin vekilliğini yapması gereken bir kişi nasıl olur da bu zor günlerde kamuoyunu bilgilendirmek ve dezenformasyonla mücadele etmek için sahada çalışan basın mensuplarına böyle davranır? Hem de bir kadına; aklım almıyor! Haklı mücadelenizde yanınızdayız.'' ifadelerine yer verdi.

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