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İstanbul'da kafede otururken hayatlarının şokunu yaşadılar! Kıl payı kurtuluş kamerada

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da 15 katlı bir sitenin en üst katındaki balkondan kopan mermer parçası bahçe katındaki kafenin tentesinin üzerine düştü.

Olay, Tahtakale Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde 15 katlı sitenin en üst katındaki balkondan kopan bir mermer parçası giriş katta bulunan kafenin tentesine düştü. O sırada kafede bulunan çocuklu aileler ise faciadan kıl payı kurtuldu. Yaşanan olay üzerine kafe işletmecisinin polise giderek şikayette bulunduğu öğrenildi. Mermerin düşme anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kafede çocuklu ailelerin oturması ve bir anda mermerin düşmesiyle insanların çocuklarını alarak kaçışması yer aldı.

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