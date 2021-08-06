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İstanbul'da Fransız turist dolandırıldığını fark etti! Dakikalarca taksiciyle tartıştı

İSTANBUL'un Esenyurt ilçesinde iddialara göre bir taksici, Fransız turistlerden fazla ücret isteyince tartışma çıktı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir taksici arabasına binen Fransız uyruklu turistlerden yolculuk sonunda fazla para istedi. Durumu fark eden Fransız turistlerden birisi taksiciye fazla para istediğini söyleyince aralarında tartışma çıktı.

Araçtan dışarıya da taşan tartışmada Fransız turist hakkını savunmak için taksiciyi dakikalarca bekleterek çevredeki vatandaşlardan polis çağırmasını istedi. Dakikalara taksiciye karşı kendisini savunan Fransız turistin o anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

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