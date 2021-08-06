Yasemin Sakallıoğlu'nun yangın videosundaki kahraman Özgür herkesi ağlattı

Sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallıoğlu, yangın bölgesini kurtarmaya çalışan ve isminin Özgür olduğu anlaşılan bir görevlinib, diğer ekip görevlisi arkadaşlarının tüm 'Geri dön' çağrılarına rağmen bölgeden ayrılmadığı o telsiz konuşmalarını içeren bir video paylaştı.

Sakallıoğlu'nun paylaştığı videoya binlerce yorum yağdı. Videoda isminin Özgür olduğu belirtilen yangın söndürme ekibi görevlisinin, tüm ısrarlara rağmen bölgeyi terk etmeyeceğini ifade ettiği “Ben anlamam abi güvenli bölgeden. Burada 80 milyonun hakkı var” sözleri izleyenleri gözyaşlarına boğdu.