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İstanbul'da araç saniyeleri içinde alev aldı! Aile faciadan son anda kurtuldu

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Çatalca Nakkaş mevki'inden Silivri Cezaevi'ndeki yakınlarını ziyarete giden içerisinde 3 kişinin bulunduğu araç bir anda alev aldı. Sürücü alev alan aracı sağa çekerken, içindekiler ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre, Sinan Karabacak, yengesi Aysel Bozkuş ile yeğeni Elif Bozkoş'u da alarak Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulanan yakınlarını ziyarete gitmek üzere yola çıktı. Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerleyen Karabacak'ın kullandığı araçtan bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Karabacak, alev alan aracı sağa çekerek ailesiyle birlikte aşağı indi.

Aile son anda ölümden dönerken, Sinan Karabacak ve yoldan geçen diğer sürücüler yangın söndürme tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı. Alevler çevredeki araziye de sıçradı. Yanan araç ve arazi olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yanan araçtan geriye hurda yığını kaldı.


"Araç kül oldu ama önemi yok
Aracın bir anda alev aldığını söyleyen sürücü Sinan Karabacak, ”Araç bir anda alev alınca aracı sağ çektik. Yangın söndürme tüpleri ile söndürmeye çalıştık. Sağ olsun arkadaşlar yardım etti, itfaiye geldi. Bütün aile araçtaydı. Şükür canımıza bir şey olmadı. Araç kül oldu ama önemi yok. Sağlımız yerinde şükür” diye konuştu.


"Saniyeler sürdü"
Cezaevindeki eşinin kendilerini merak etmemesini söyleyen Aysel Bozkuş, ”3 kişiydik ailece cezaevine görüşe gidiyorduk. Saniyeler sürdü aracın bir anda alev alması, eşimin görüşüne gidiyorduk. Bizi merak etmesin, iyiyiz çok şükür” şeklinde konuştu.

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