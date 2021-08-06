BIST 1.435
DOLAR 8,59
EURO 10,15
ALTIN 496,69
YEREL

Yaralanan itfaiye eri kendini tedavi ettikten sonra alevlere müdahaleye devam etti

İhlas Haber Ajansı

Kayseri'den giderek Muğla'daki yangında görev yapan itfaiye eri, yangına müdahale sırasında yaralanan ayağını kendisi tedavi ettikten sonra alevlere müdahale etmeye devam etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Antalya'da başlayan yangınla beraber, çalışmalara destek vermek amacıyla 2 yangın söndürme ve kurtarma aracı ve 8 personel ile bölgeye hareket etmişti.

Ardından Muğla'da devam eden yangınları söndürme çalışmalarına takviye için 5 araç ve 15 personel de bölgeye hareket etti.

Ekiplerin, Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangınları söndürmek için gayretli çabaları devam ederken, müdahale sırasında itfaiye eri Ali Erim ayağından yaralandı. Oturduğu yerde kendisinin tedavisini yapan Erim, yaralı yeri sargı bezi ile sardıktan sonra alevlerle mücadele etmeye devam etti. Erim'in yaptığı hareket, çevredekilerin gönlünü fethetti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da araç saniyeleri içinde alev aldı! Aile faciadan son anda kurtuldu
İstanbul'da araç saniyeleri içinde alev aldı! Aile faciadan son anda kurtuldu
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bu nasıl vicdansızlık! İzleyenleri ağlatan görüntüler
Bu nasıl vicdansızlık! İzleyenleri ağlatan görüntüler
İstanbul'da Fransız turist dolandırıldığını fark etti! Dakikalarca taksiciyle tartıştı
İstanbul'da Fransız turist dolandırıldığını fark etti! Dakikalarca taksiciyle tartıştı
Manavgat'ta yangının ortasında kaldı orman işçisinin telsiz anonsu gözyaşlarına boğdu
Manavgat'ta yangının ortasında kaldı orman işçisinin telsiz anonsu gözyaşlarına boğdu
Halk TV'nin Marmaris'teki canlı yayınına saldırı
Halk TV'nin Marmaris'teki canlı yayınına saldırı
Ordu'da pes dedirten vicdansızlık! Ezilince can havliyle fırladı
Ordu'da pes dedirten vicdansızlık! Ezilince can havliyle fırladı
İstanbul Esenyurt'ta taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
İstanbul Esenyurt'ta taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
TikTok fenomeni Semih Varol’dan Taksim Meydanı’ndaki şakası kızdırdı
TikTok fenomeni Semih Varol’dan Taksim Meydanı’ndaki şakası kızdırdı
Manisa’da otobüs tıra çarptı: 6 kişi öldü, 30 yaralı var
Manisa’da otobüs tıra çarptı: 6 kişi öldü, 30 yaralı var