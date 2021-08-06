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İzmir havası ürküttü! İnşallah başka bir şeyin habercisi değildir

İZMİR'de sabah saatlerinde gökyüzüne bakanlar, kent genelinde turuncuya çalan "bulanık" bir renkle karşılaştı. Pek çok İzmirli sosyal medya hesabından gökyüzü ve güneş fotoğrafları paylaşıp İzmir'i trend topic listesinin üst sırasına taşıdı.

İzmir'de sarı ve kızıllığın hakim olduğu gökyüzü dikkat çekti, pek çok sosyal medya kullanıcısı Twitter'da paylaşım yaparak havadaki rengin sebebini sordu. Paylaşımlar nedeniyle İzmir, trend topic listesinin üst sırasına yerleşti. 

Konuya ilişkin son noktayı Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Davut Öztürk koydu. Öztürk, AA muhabirine, hava olayının Ege Bölgesi'ndeki diğer bazı illerde de gözlemlendiğini ifade etti.

Orman yangınları nedeniyle oluştu

Rüzgarın yönünün değiştiğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti: "Yaklaşık 2 hafta sonra rüzgar güneye döndü. Atmosfer dinamik bir yapı. Bugün Afrika üzerinden toz taşınımı da bekliyorduk. Bunlara ilave güney bölgelerimizde devam eden yangınların oluşturduğu duman ve partiküller de rüzgarın taşıdığı nemle birlikte İzmir ve Ege semalarını doldurdu. Bu da havada bir bulanıklık ve atmosfer parlaklığında bir azalma oluşmasına neden oldu ama herhangi bir olumsuzluğa sebep olacak bir durum söz konusu değildir. İnsan sağlığı konusunda olumsuz bir etkisi yok."

Öztürk, yağış beklemediklerini, durumun yarından itibaren normale dönebileceğini sözlerine ekledi.

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