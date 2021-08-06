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Esenyurt lojistik deposunda büyük yangın!

Esenyurt'ta bulunan lojistik deposunda yangın çıktı. Lojistik deposu alevlere teslim olurken, yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Ayrıca içeriden patlama sesleri geldiği ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Akşemsettin Mahallesi’nde bulunan lojistik deposunda saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Yangının kısa sürede büyümesi sonucu depoyu alevler kapladı.

Yangın nedeniyle depodan yükselen dumanlar kentin kilometrelerce ötesinden bile görüldü. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, içeriden patlama sesleri geldiği ifade edildi.

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