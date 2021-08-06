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MEDYA

TEMA Cengiz Holding'in bağışını reddetti! Cengiz Holding'ten açıklama geldi

Orman yangınları sonrası TEMA'ya bağış yağmuru yaşandı. Ancak TEMA politik gerekçelerle Cengiz Holding'in bağışını geri çevirince açıklama geldi.

Cengiz Holding, TEMA’nın bağış reddine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Her konuda desteklerimizi yapıyoruz; yapmaya da devam edeceğiz. Böyle bir ortamda; Türkiye’nin her yanı yangınla çevriliyken TEMA’nın bizim bağışımızla ilgili yaptığı açıklamayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” denildi.

Cengiz Holding’den yapılan açıklamada TEMA Vakfı’nın açıklamasına ilişkin “Açıklamayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” ifadesi kullanıldı.

Holdingden yapılan açıklamada, “Bildiğiniz gibi iki haftadır, Türkiye’nin farklı bölgelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara karşı ülke olarak büyük bir mücadele veriyoruz. Bizim de bu yangın nedeniyle içimiz yanıyor; tüm Türkiye gibi büyük üzüntü içindeyiz. Yangın süresince gerek devlet kurumlarıyla gerekse sivil toplum kuruluşlarıyla çok yakın çalıştık. Bu kapsamda her konuda desteklerimizi yapıyoruz; yapmaya da devam edeceğiz.

Böyle bir ortamda; Türkiye’nin her yanı yangınla çevriliyken TEMA’nın bizim bağışımızla ilgili yaptığı açıklamayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” denildi.

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