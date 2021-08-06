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Mahmut Özer'in bakanlığı Tokat'ta cami hoparlöründen duyuruldu! Bayram havası oluştu

İhlas Haber Ajansı

Mahmut Özer’in Milli Eğitim Bakan olarak atanması, memleketi Tokat'ın Yazıbaşı köyünde cami hoparlöründen anonsla duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı görevine Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. 19 yıl aradan sonra Tokatlı bir bakanın atanması sevinçle karşılandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın açıklanması ile birlikte Bakan Özer’in köyünde de sevinç yaşandı. Bakan Özer’in çocukluk yıllarının geçtiği Tokat merkeze bağlı Yazıbaşı köyünde, atama haberi cami hoparlöründen yapılan anonsla duyuruldu.

Köy muhtarı İdris Dündar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mahmut Özer’in bakan olarak atandığını duyurarak, “Köyümüzün yetiştirmiş olduğu güzel insan Mahmut Özer’e yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.


Köyde bayram havası oluştu
Muhtar Dündar, Bakan Özer’in köyüne sık sık geldiğini, en son 20 gün önce annesinin mezarını ziyaret ettiğini kaydetti. Bakan Özer’in amcası ve halasının köyde yaşadığını belirten Dündar, “Kendisi köyümüzü sorunları ile ilgileniyor. Köyümüzden bakan çıkması bizleri mutlu etti. Köyümüzde bir bayram havası oluştu. Köylülerimiz çok mutlu oldu. Kendisi her bir görev aldığında annesinin kabristanını ziyaret eder. Bizde bakanımızı köyüne geldiğinde karşılama yapacağız” diye konuştu.


"Çalışkan bir öğrenci idi"
Bakan Özer’in amcası Mehmet Özer (67), haberi televizyondan öğrendiklerini ve mutlu olduklarını kaydetti. Mehmet Özer, Bakan Özer’in çocukluk yıllarının köyde geçtiğini belirterek, “İlkokulu Tokat’ta okudu. Yaz tatillerinde köye geliyordu. Çalışkan bir öğrenci idi. Bakan olduğunu bizde televizyondan duyduk, sevinç yaşadık. Çok mutlu olduk. Köy caminden bakan olduğu anons edildi. Köylülerimiz sevindi, gurur duyduk” ifadelerini kullandı. Köylüler de yaşadıkları sevinci dile getirdi

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