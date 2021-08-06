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İstifa eden Ziya Selçuk'tan teşekkür mesajı! Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer oldu

İstifa eden Ziya Selçuk'tan teşekkür mesajı! Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer oldu

 Milli Eğitim Bakanlığı görevinden affını isteyen ve talebi kabul edilen Ziya Selçuk, bugün itibarıyla bakanlık görevinin sona erdiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk milletine, eğitim camiasına ve birlikte görev yaptığı arkadaşlarına teşekkür etti.

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Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı.

Mesajında, görevinin bugün itibarıyla nihayetlendiğini aktaran Selçuk, "Bana ülkemin çocukları için çalışma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Milletimize, eğitim ailemize, birlikte görev yaptığım Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı görevine atanan Mahmut Özer ve yeni bakan yardımcılarına da görevlerinde başarılar diledi.

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