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Bodrum yangını! Gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Bodrum yangını! Gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

 MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda yangına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

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Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mumcular Mahallesi'nde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin otomobilden sigara izmariti atarak yangına sebep oldukları belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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