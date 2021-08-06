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Olay yeri Erzurum! Sele kapılan tünel işçisini bulmak için çalışma başlatıldı

Olay yeri Erzurum! Sele kapılan tünel işçisini bulmak için çalışma başlatıldı

ERZURUM'un İspir ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen selde kaybolan tünel işçisi aranıyor.

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İlçeye bağlı Çamlıkaya Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak sele yol açtı. Bölgede tünel inşaatında çalışan Mustafa Aksöyek (39) sele kapıldı.

İş arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kaybolan işçinin bulunması için çalışma başlatıldı.

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