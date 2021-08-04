UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray konuk ettiği St Johnstone ile berabere kaldı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk ettiği İskoçya ekibi St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı. Aslan, turu geçmesi halinde play-off aşamasında Danimarka temsilcisi Randers ile karşılaşacak. Elenmesi durumunda ise UEFA Konferans Ligi play-off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İstanbul'da İskoçya ekibi St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan mücadelede St. Johnstone, Galatasaray kaptanı Fernando Muslera'nın sebebiyet vererek kırmızı kart gördüğü penaltıdan 58. dakikada Kerr'in attığı golle öne geçti. Aslan, 60. dakikada yeni transferi Sacha Boey'in golüyle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 12 Ağustos'ta İskoçya'nın Perth şehrinde oynanacak. Turu geçen takım UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında Danimarka temsilcisi Randers ile karşılaşacak. Elenen ekip ise UEFA Konferans Ligi play-off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.

Maçtan önemli dakikalar

3. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Aytaç Kara'nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Mustafa Muhammed önüne indirdi ve yakın mesafeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

8. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Aytaç Kara'nın sol kanattan yaptığı ortayı kontrol eden Mustafa Muhammed ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Kerem Aktürkoğlu'na pasını gönderdi. Kerem müsait pozisyonda şutunu çekti ancak top yan direkten döndü. Dönen topta Mustafa Muhammed'in şutundan önce ofsayt bayrağı kaldırıldı.

İlk yarı golsüz tamamlandı.

55. dakikada Aytaç Kara'nın hatalı geri pasında Kane topu kaptı. Ceza sahasında kaleci Muslera ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Scharer penaltı kararı verdi ve Muslera'ya kırmızı kartını gösterdi.

58'inci dakikada penaltıyı kullanan Kerr, Galatasaray kalecisi Berk'in sağından topu ağlara yolladı: 0-1

60. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topla buluşan Boey ceza sahasına girdi. Boey'in sağ çaprazdan yerden şutunda top köşeden ağlarla buluştu: 1-1

68. dakikada konuk ekip ikinci golüne yaklaştı. Rakibin uzun attığı topu kontrol etmek için ceza sahası dışına çıkan Berk Balaban meşin yuvarlak auta çıksın diye beklerken May topu kaptı. Bu oyuncunun kaleye gönderdiği topu Marcao çizgi üzerinde göğsüyle kontrol etti ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

87. dakikada Galatasaray, sol taraftan kazandığı köşe atışını Ömer Bayram ile kullandı. Ceza yayı önüne gelen topa Luyindama kafayı vurdu. Yere de çarpan meşin yuvarlağı St. Johnstone kalecisi Clark son anda kornere çeldi.

Mücadele 1-1 tamamlandı.

Galatasaray: 1 - 1 :St. Johnstone

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Sandro Scharer, Bekim Zogaj, Jonas Erni (İsviçre)

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt (Dk. 46 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı, Aytaç Kara (Dk. 57 Berk Balaban), Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu (Dk. 86 Sekidika), Babel (Dk. 46 Arda Turan), Mustafa Muhammed (Dk. 46 Diagne)

St. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Rooney (Dk. 88 Brown), McCann, Davidson, Wotherspoon, Devine (Dk. 88 Booth), O'Halloran (Dk. 76 Hendry), Kane (Dk. 62 May)

Goller: Dk. 58 Kerr (P) (St. Johnstone), Dk. 60 Boey (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 55 Muslera (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 31 Kane, Dk. 51 Kerr, Dk. 79 Devine (St. Johnstone), Dk. 49 Taylan Antalyalı, Dk. 80 Marcao, Dk. 90+2 Arda Turan (Galatasaray)