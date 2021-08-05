Bodrum, Marmaris, Köyceğiz, Milas yangınlarında son durum haberler kötü

TÜRKİYE orman yangınlarında 9. güne girerken son dakika haberler arka arkaya geliyor. Milas, Bodrum, Marmaris, Köyceğiz, Menteşe, Seydikemer ve Kavaklıdere'de bir çok mahalle boşaltıldı. İşte orman yangınlarında son durum:

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TÜRKİYE'nin yeşil cennetinde başlayan yangınlar 9. gününde devam ediyor. Dün gece alevlerin ulaştığı termik santralde son anda felaketin eşiğinden dönüldü. Santraldeki yangın 11 saatlik çabayla kontrol altına alındı. Yangınlar Muğla'nın 7 ilçesinde devam ediyor. Milas, Bodrum, Marmaris, Köyceğiz, Menteşe, Seydikemer ve Kavaklıdere'de bir çok mahalle boşaltıldı.

Yangının devam ettiği yerlerde son durum şöyle:

11.50 YENİ BİR YANGIN DAHA ÇIKTI

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde yeni bir noktada bir orman yangını daha çıktı. Kavaklıdere Çavdır Mahallesi'ndeki orman yangını için ekipler sevk edildi. Bölgede yangın söndürme çalışmalarının başladığı öğrenildi.

MİLAS KÖTÜ DURUMDA

Yangının devam ettiği yerler arasında en kötü durumda olan Milas... Ören Mahallesi ve Kemerköy termik sahası boşaltıldı. Yangın Ören'de devam ediyor. Ören'de alevler Pınar, Dereköy, Kallem istikametinde ilerliyor. Kıyıkışlacık Mahallesi Gürçamlar mevkiinde başlayan yangın stabil devam etmektedir.

*Kemerköy termik sahası bahçesinde yanan ağaçlar söndürüldü. Santral içinde herhangi bir patlama olmadı ve çevreye herhangi bir kimyasal madde yayılmadı.

Türkevleri, Bozalan, Fesleğen, Akçakaya ve Çökertme Mahallerindeki yangın yoğun şekilde devam etmekte olup bu mahalleler tahliye edildi ve yangına müdahale devam ediyor.

MENTEŞE 4 MAHALLE BOŞALTILDI

Yörükoğlu Mahallesi Esentepe mevkiinde yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları yapılmakta. Muratlar ve Gazeller Mahallesi yangını kontrol altına alındı. Yumaklı, ikizce, Kozağaç ve Şenyayla mahallelerindeki vatandaşlar tahliye edildi.

BODRUM KONTROL ALTINDA

Bayır Mahallesi Gökpınar mevkiinde, Yeniköy, Mumcular, İçmeler, Gökpınar, Mazı, Kızılağaç Mahalleleri ve Çocuk Mezarlığı, Kisebükü Mevkilerinde ki yangınlar kontrol altına alınmış olup karadan soğutma çalışmaları devam etmektedir.

MARMARİS ÇOK YERDE YANGIN VAR

Orhaniye yerleşim yerleri yakınına kadar gelen yangın kontrol altına alındı. Şu an bir risk teşkil etmeyen yangında kontrollü bir şekilde soğutma işlemi devam etmektedir.

*Turgut Mahallesinde yerleşim yerlerine yakın bölgelerde soğutma çalışmaları devam etmektedir.

*Turunç Mahallesi ve yer yer Amos kısmında havadan ve karadan müdahale devam etmektedir.

*Hisarönü ve Değirmen Yanı’nda yangın kontrol altına alınmış soğutma çalışmaları devam etmektedir.

*Marmaris ilçesi İçmeler, Turgut Mahalleleri ve Orhaniye Mahallesi Keçibükü mevki önlem amaçlı tahliye edilmiştir. Havadan ve karadan söndürme ekiplerimizin müdahalesi yoğun bir şekilde devam etmektedir.

SEYDİKEMER 2 MAHALLE BOŞALTILDI

Arifler mahallesi yangını söndürülmüş olup, soğutma çalışması devam etmektedir. Çökek mahallesinde kuzey doğu yamaçları ve vadisinde yangın devam etmektedir. Çökek ve Dere Mahalleri tahliye edildi. Söndürme çalışmaları karadan ve havadan devam etmektedir.

KÖYCEĞİZ BİR ÇOK YERDE YANGIN SÜRÜYOR

Yangın, Yayla Mahallesine (Ağla) Gökçeovacık mevkiine doğru yangın devam etmekte ve müdahale devam etmektedir. Çayhisar Mahallesi Kabaçam mevkii yangını yanan bölgenin tersine dönüp Çayhisar yönünde devam ediyor.

Pınar mahallesi Çayhisar, Kavacık Mevkiinde vatandaşlarımızın tahliyesi tamamlandı(hayvanları dahil), Mandıradibi, Ören, Akkaya ve Karayer mevkilerinde ise orman ekipleri ile birlikte söndürme ve soğutma devam ediyor.

Yayla Mahallesine karadan müdahale sürerken, Zeytinalanı Mahallesi Harmandere, Daşdibi, Kıralan ile Pınarköy Topgözü Mevkiinde yangın devam etmektedir. Ayrıca Akhisar yolu açılıştır. Pınar Mahallesi Beşparmak dağı etekleri stabil olarak devam etmektedir. Kavacık ve Çayhisar Mahallesi bölgelerindeki vericilerin devre dışı kalmasıyla saat 02:00 den itibaren iletişimde sıkıntılar meydana gelebilmektedir. Yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir yangın olayı meydana gelmemiştir. Sazak Mahallesi ve Karayel yangın etkisinde olduğundan tahliye kararı verilmiştir. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam etmektedir.

KAVAKLIDERE 3 NOKTADA DEVAM EDİYOR

Menteşe Mahallesi Yerküpe Mevkiinde ve Çatak Mahallesinin alt kısmında yangın devam etmektedir. Çamlıbel Mahallesinin alt ve üst kısımlarında yangın tehlikesi devam etmektedir. Menteşe ve Çatak Mahallerinden tahliye edilen vatandaşlar yangın yerleşim yerlerine tehdit etmediği için evlerine geri dönmeye başlamışlardır. Çamlıbel Mahallesi tahliye edilmiştir. Havadan ve karadan müdahale devam etmektedir.