Milas Kemerköy Termik Santral yangını kabus gecesinde ünlülerden sosyal medyada isyan
MİLAS yangınının Ören mahallesi üzerinden Kemerköy Termik Santrali'ni sardığı dün gece ünlüler sosyal medyadan adeta isyan etti. İşte ünlülerin Türkiye'yi saran orman yangınları hakkındaki paylaşımları...
MİLAS YANGINI Ören'de bulunan Kemerköy Termik Santrali'ni sardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde alevlerin sardığı termik santralın bulunduğu alandan zaman zaman patlamalar ve ardından parlamalar meydana geldi. Gün ağarmasıyla birlikte havadan yapılacak müdahale ile soğutma çalışmalarının ardından santralde oluşan tahribatın boyutunun ortaya çıkacağı belirtildi. Sosyal medyada an be an paylaşılan yangın görüntüleri ve videoları yürek dağladı. Ünlüler sosyal medyadan yangınla ilgili tepkilerini dile getiren paylaşımlarda bulundu.
Gülben Ergen: Hepimiz avaz avaz bağırıyoruz, yalvarıyoruz!
Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan yangın dün akşam Kemerköy Termik Santrali’ne sıçradı. Yangının özellikle su havuzlarının ve sık ağaçların bulunduğu bölgeden santrale doğru hızla ilerlediği görüldü. Ünlü şarkıcı Gülben Ergen sosyal medya hesabından yanan santralin görüntüsüne şu sözleri not düştü:
"Günlerdir halk, yetkililer, sosyal medya, hepimiz avaz avaz bağırıyoruz, yalvarıyoruz! #termiksantral e yaklaşıyor yangın Büyük tehlikeye doğru yaklaşıyoruz diye! İnsanlar videolar yayımlıyor! Ne politikaymış, ne bitmez siyasetmiş! Sanatçısı, gazetecisi, yazarı, öğrencisi, şaklabanı hepsini gördük. Gerçekle gösterişi çok iyi görür bu insanlar!"
"Kelimeler bitti"
Ergen, yangının söndürüldüğü sabah saatlerinde yaptığı paylaşımında, yangın söndürme çalışmaları sonrası bitap düşen itfaiye görevlilerini fotoğrafını paylaşarak "Kelimeler bitti" diye not düştü.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, isim vermeden yangına sessiz kalan ve paylaşım yapmayan ünlüleri çok sert şekilde eleştirdi.