Milas Kemerköy Termik Santral yangını kabus gecesinde ünlülerden sosyal medyada isyan

MİLAS YANGINI Ören'de bulunan Kemerköy Termik Santrali'ni sardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde alevlerin sardığı termik santralın bulunduğu alandan zaman zaman patlamalar ve ardından parlamalar meydana geldi. Gün ağarmasıyla birlikte havadan yapılacak müdahale ile soğutma çalışmalarının ardından santralde oluşan tahribatın boyutunun ortaya çıkacağı belirtildi. Sosyal medyada an be an paylaşılan yangın görüntüleri ve videoları yürek dağladı. Ünlüler sosyal medyadan yangınla ilgili tepkilerini dile getiren paylaşımlarda bulundu.