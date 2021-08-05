Milas Kemerköy Termik Santral yangını kabus gecesinde ünlülerden sosyal medyada isyan

Gülben Ergen: Hepimiz avaz avaz bağırıyoruz, yalvarıyoruz!



Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan yangın dün akşam Kemerköy Termik Santrali’ne sıçradı. Yangının özellikle su havuzlarının ve sık ağaçların bulunduğu bölgeden santrale doğru hızla ilerlediği görüldü. Ünlü şarkıcı Gülben Ergen sosyal medya hesabından yanan santralin görüntüsüne şu sözleri not düştü:

"Günlerdir halk, yetkililer, sosyal medya, hepimiz avaz avaz bağırıyoruz, yalvarıyoruz! #termiksantral e yaklaşıyor yangın Büyük tehlikeye doğru yaklaşıyoruz diye! İnsanlar videolar yayımlıyor! Ne politikaymış, ne bitmez siyasetmiş! Sanatçısı, gazetecisi, yazarı, öğrencisi, şaklabanı hepsini gördük. Gerçekle gösterişi çok iyi görür bu insanlar!"