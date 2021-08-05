Kadir Mısıroğlu'nun ismi Konya'da bir sokak ya da caddeye verilecek

KONYA Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz yılın mayıs ayında hayatını kaybeden tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu'nun ismini kentteki bir sokak ya da caddeye verme kararı aldığı belirtildi.

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KONYA Büyükşehir Belediyesinin temmuz ayı son meclis toplantısında merhum Kadir Mısıroğlu hakkında bir karara imza atıldı.

Geçtiğimiz yılın mayıs ayında hayatını kaybeden tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu'nun isminin kentteki bir sokak ya da bir caddeye verilmesi kararlaştırıldı.