İsveç'in yasadışı fonlamaları telefon şakasında ortaya çıktı

Türkiye'de Ruşen Çakır'ın Medyascope, Hasan Cemal'in P24 ve Bianet'e milyonlarca dolar aktardığı ortaya çıkan İsveç'in Rusya'ya da yasadışı yollardan milyonlarca dolar aktaracağı belirtildi.

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İsveç'in İsveç Enstitüsü ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Kurulu aracılığıyla Türkiye'de Ruşen Çakır'ın Medyascope, Hasan Cemal'in P24 ve Bianet'e milyonlarca dolar aktardığı ayrıca ne olduğu belli olmayan Dijital Medya Araştırmaları Derneğine 1 milyon dolar para aktaracağı ortaya çıkmıştı.

İsveç Dışişleri Bakanı'ndan skandal sözler

İki Rus komedyen, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'ye telefon şakası yaptı ve Bakan Linde de eteğindeki taşları döktü.

Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin eşi ve yardımcısı şeklinde İsveçli bakanı arayan Rus komedyenler, "Sormaktan biraz utanıyorum. Rusya'da demokratik örgütlerimiz için paraya ihtiyacımız var. İsveç'in bize Uluslararası Kalkınma İşbirliği Kurulu aracılığıyla yardım etmesi harika olurdu" diye sordu.

İsveç'in kirli ilişkileri

Rusya'da derneklerin, vakıf ve yardım kuruluşlarının yurt dışından finanse edilmesi yasak olmasına rağmen İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, önümüzdeki 5 yıl içinde Rusya'daki farklı derneklere 38 milyon avro yardım yapacaklarını söyledi.

Linde, Navalni'nin eşini uyararak, ''Sizinle büyükelçilik üzerinden irtibat kuralım'' ifadelerini kullandı.