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Aksaray'da feci kazada can pazarı! Takla atıp hurdaya döndü: Gözyaşlarına boğuldu

Aksaray'da feci kazada can pazarı! Takla atıp hurdaya döndü: Gözyaşlarına boğuldu

AKSARAY'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

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Kaza, Aksaray - Konya Karayolu Sultanhanı ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Aksaray istikametine seyreden Murat K. (31) idaresindeki 46 U 2262 plakalı Renault marka otomobil, önünde ani fren yaptığı iddia edilen otomobile çarpmamak için sürücünün direksiyonu çevirmesiyle kontrolden çıktı.

Yoldan çıkan otomobilin şarampole takla atması sonucu araç hurdaya dönerken, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Hülya K. (39), çocukları M.A.K. (4), A.K. (5) ve sürücünün kayınvalidesi Rabia D. (60) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Gözyaşlarına hakim olamadı
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza yerinde şoka girerek gözyaşlarına hakim olamayan sürücü Murat K.'yı, kazayı görüp duran diğer araç sürücüleri ve vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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