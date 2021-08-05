9 yaşındaki otizmli çocuk 7 aylık kardeşini camdan aşağı attı
Samsun'da 9 yaşındaki otizm hastası çocuk evlerinde 7 aylık kardeşini kucağına alarak pencereden aşağı atarak yaraladı.Abone ol
SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, 9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşi Y.G.T.'yi kucağına alarak evlerinin penceresinden aşağı attı. Yaklaşık 2 metre yükseklikten toprak zemine düşen bebek yaralandı.
Yaralı bebek Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.