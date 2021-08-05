BIST 1.429
DOLAR 8,53
EURO 10,12
ALTIN 494,80
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

9 yaşındaki otizmli çocuk 7 aylık kardeşini camdan aşağı attı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
9 yaşındaki otizmli çocuk 7 aylık kardeşini camdan aşağı attı

Samsun'da 9 yaşındaki otizm hastası çocuk evlerinde 7 aylık kardeşini kucağına alarak pencereden aşağı atarak yaraladı.

Abone ol

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, 9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşi Y.G.T.'yi kucağına alarak evlerinin penceresinden aşağı attı. Yaklaşık 2 metre yükseklikten toprak zemine düşen bebek yaralandı.

Yaralı bebek Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Erciyes Ekspresi ters makasa girdi: 300 yolcuya tahliye
Erciyes Ekspresi ters makasa girdi: 300 yolcuya tahliye
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Donbas, Rus toprağı olmayacak
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Donbas, Rus toprağı olmayacak
Masterchef İbrahim kimdir kaç yaşında İbrahim Cingözler kaç yaşında?
Masterchef İbrahim kimdir kaç yaşında İbrahim Cingözler kaç yaşında?
Alman futbolunun efsanesi Michael Ballack, oğlunu kaybetti
Alman futbolunun efsanesi Michael Ballack, oğlunu kaybetti
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Günlerdir sürüyor! Muğla orman yangınlarında son durum
Günlerdir sürüyor! Muğla orman yangınlarında son durum
Yörük ve Türkmen dernekleri yangın bölgelerinde harekete geçti
Yörük ve Türkmen dernekleri yangın bölgelerinde harekete geçti
Yonca Evcimik kaç yaşında kaç kardeş anne ve babası kimdir?
Yonca Evcimik kaç yaşında kaç kardeş anne ve babası kimdir?
Hulusi Akar Hakan Fidan ve Süleyman Soylu iç darbe yapacakmış
Hulusi Akar Hakan Fidan ve Süleyman Soylu iç darbe yapacakmış