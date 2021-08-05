Yonca Evcimik kaç yaşında kaç kardeş anne ve babası kimdir?

Sevilen şarkıcı Yonca Evcimik'in annesi Kadriye Evcimik öldü. Ölüm haberi başta yakınları olmak üzere kızı Yonca Evcimik'i üzdü. Bu üzen haberin ardından Kadriye Evcimik kimdir, kaç yaşında öldü ve hastalığı neydi araştırmaları başladı.

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57 yaşında olan Yonca Evcimik annesi Kadriye Evcimik'in ölüm haberi ile yıkıldı. Kadriye Evcimik Bodrum'da yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle vefat etti. Bu üzücü haberin ardından annesini kaybeden Yonca Evcimik merak konusu oldu. Peki kimdir Yonca Evcimik, kaç yaşında?

Yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybeden Kadriye Evcimik’in cenazesi yarın Bodrum’dan İstanbul’a getirilerek Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Yonca Evcimik kimdir: Yonca Evcimik, 16 Eylül 1963 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yüksek Bale Bölümü’nden mezun olmuştur.

1978-1990 yılları arasında müzikallerde profesyonel dansçı ve şarkıcı olarak çalıştı. Aynı tarihlerde birçok tiyatroda oyunculuk yaptı. Tiyatro ve müzik kariyerine başlamadan önce bir hayat sigorta şirketi için bir satış temsilcisi olarak çalışan Yonca Evcimik, 1991 yılında Yonca Evcimik ilk albümü Abone’yi piyasaya sürdü. Bu albüm 2009 yılında açıklanan rakamlara göre 2 milyon 800 bin satış rakamına ulaşmıştır. Albüme adını veren Abone isimli şarkı Türk pop müziğinin milat şarkısı olarak görülmektedir.

Yonca Evcimik 1992 yılının sonunda ikinci albümü “Kendine Gel”i piyasaya sürdü. Bu albüm ilk kez bir reklam kampanyası şeklinde hazırlanan albüm olmuştur. Albümdeki hit şarkıların başında Kendine Gel, Henüz Çok Gencim, Haberin Olsun ve Karambol gelir. Albümün ilk klibi ayrıca profesyonel anlamda çekilen ilk Türk klibi olma özelliğini taşır.

1994 yılında ise Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek ülkemizin ilk single'ını yaptı. “8:15 VAPURU” adlı bu single, kısa sürede müzik marketlerde ilk sıralara yükseldi. Aslında bu single'ı yapmaktaki amacı, yeni albümü “YONCA EVCİMİK 1994” ü tanıtmaktı. Bu single yaklaşık 400.000 adet sattı. Bu albüm Abone’den sonra en çok satan ikinci Yonca Evcimik albümüdür. Yonca Evcimik bu albüm sayesinde sesini Avrupa’ya duyurmaya başlamıştır. Albümün başlıca hit şarkıları Bandıra Bandıra, Tükendik ve Gel Gel’dir.

Evcimik, Eylül 2012’de sözleri Barlas Erinç’e, bestesi Tolib Kuliev’e, düzenlemesi İskender Paydaş’a ait olan Yallah Sevgilim isimli bir single yapmıştır. 2014’ün Haziran ayında ise 15. adlı albümünü son albümünü piyasaya sürmüştür.

“Abone” ile başlayan müzik maratonunda;” En Çok Satan Albüm Ödülü”, “Ümit Vaad Eden Sanatçı Ödülü”, Türkiye’de dönemin en önemli ve etkili video müzik kanalının düzenlediği organizasyonda “Yılın En İyi Kadın Pop Sanatçısı Ödülü” ve KKTC’de düzenlenen bir törende de “Yılın Kadın Pop Sanatçısı Ödülü”, doğaya ve canlılara verdiği önemden ve bu konudaki çalışmalarından dolayı Doğa ve Çevre Derneği’nden “Yı