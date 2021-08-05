BIST 1.429
DOLAR 8,54
EURO 10,12
ALTIN 494,58
HABER /  GÜNCEL

TBMM Başkanı Şentop, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

Abone ol

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran'ın 8. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yemin törenine katılmak üzere beraberindeki heyet ile birlikte İran'a geldi.

Şentop'u, Tahran Mehrabad Uluslararası Havalimanı'nda İran Meclisi Tebriz Milletvekili Ruhullah Mütefekkir Azad ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs karşıladı.

TBMM Başkanı Şentop, temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşme gerçekleştirdi. Şentop görüşmede Reisi’ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selam ve tebriklerini iletti.

Seçimlerin İran halkı için hayırlı olmasını temenni eden Şentop, Reisi’ye yeni görevinde başarılar diledi. Şentop, temasları kapsamında İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile görüşecek ve Reisi'nin Meclisteki yemin törenine katılacak.

İran'a ziyarette bulunan Şentop’un heyetinde AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye-İran Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel de yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Eskişehir'de yaşandı! Düğüne katılanlarda çıkan koronavirüs mahalleyi karantinaya aldırttı
Eskişehir'de yaşandı! Düğüne katılanlarda çıkan koronavirüs mahalleyi karantinaya aldırttı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Galatasaray St Johnstone maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Galatasaray St Johnstone maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Pakistan’dan İngiltere’ye "kırmızı liste" tepkisi
Pakistan’dan İngiltere’ye "kırmızı liste" tepkisi
Yangın söndürürken traktörleri yanan iki çiftçiye sevindiren haber
Yangın söndürürken traktörleri yanan iki çiftçiye sevindiren haber
Bakan Fatih Dönmez açıkladı Termik Santral yangını yeniden alevlendi Zehir tehlikesi var mı?
Bakan Fatih Dönmez açıkladı Termik Santral yangını yeniden alevlendi Zehir tehlikesi var mı?
Eray Şamdan finalde kaybetti! Tokyo 2020'de karatede gümüş madalya kazandı
Eray Şamdan finalde kaybetti! Tokyo 2020'de karatede gümüş madalya kazandı
Kocaeli'de çalan kapıyı açınca bir anda kanlar içinde kaldı
Kocaeli'de çalan kapıyı açınca bir anda kanlar içinde kaldı
Termik santral yangından sonra içeriden ilk kez görüntülendi
Termik santral yangından sonra içeriden ilk kez görüntülendi
İstanbul'da market dönüşü evini görünce şok oldu: Kapıyı açtım eşime bağırdım
İstanbul'da market dönüşü evini görünce şok oldu: Kapıyı açtım eşime bağırdım