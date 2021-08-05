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Termik santral yangından sonra içeriden ilk kez görüntülendi

Termik santral yangından sonra içeriden ilk kez görüntülendi

Muğla’nın Milas ilçesi Ören Mahallesi’ndeki orman yangınında alevler içinde kalan Kemerköy Termik Santrali’nin içi yangından sonra ilk kez görüntülendi.

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Muğla’da 8 gündür devam eden orman yangınlarında alevler dün gece Kemerköy Termik Santrale ulaşmıştı. Dün gece boşaltılan bölge adeta hayalet şehre dönerken, olayın vahameti gün ağarınca ortaya çıktı. Alevlerin çevrelendiği Kemerköy Termik Santrali içeriden de ilk kez görüntülendi.

Alevlerin santralin çok sınırlı bir kısmına zarar verdiği görüldü. Ana ünitelerde herhangi bir sıkıntının olmadığı, sadece çevresindeki otluk alanın yandığı görüntülere yansıdı. Terminalin etrafında soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, büyük boyutlu bir zarar oluşmadığı aktarıldı.

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