Aşure günü ne zaman başlar 2021 Safer ayı başlangıç tarihi

Hicri takvimin birinci ayı olan Muharrem ayı için geri sayım başladı. Bu sene Muharrem ayı 9 Ağustos pazartesi günü başlayacak. Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure günü ise 18 Ağustos Çarşamba günü başlayacak. Peki nedir Muharrem ayı, kaç gün oruç tutulur?

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Hz. Muhammed'in Allah'ın ayı dediği Hicri takvimin ilk ayı olan, hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı 9 Ağustos pazartesi günü başlıyor. Hz. Muhammed'in Ramazan ayından sonra tuttuğu oruç olan Muharrem ayı orucu başlıyor. Birçok vatandaş ise Muharrem ayı nedir, kaç gün oruç tutulur, hangi günler oruç tutulur araştırması yapıyor.

Aşure günü hicrî takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür. Aşure gününde, kırktan fazla malzemeyle yapılan bir tatlı olan 'aşure' bolluk ve bereketin simgesi olarak hazırlanır. Aşure günü bu yıl 18 Ağustos Çarşamba Günü'ne denk gelecek.

Muharrem ayı: Muharrem ayı, Hicrî senenin birinci ayıdır. Bu ayın ilk gecesi, akşam ile yatsı arasında Allâhü Teâlâ’nın rızâsı için iki rekât namaz kılınır. Namaza şöyle niyet edilir:

“Yâ Rabbi, bizi yetiştirmiş olduğun bu seneyi hakkımızda mübârek kılman, aff-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar kılman, dünyevî ve uhrevî saâdetlere nâil eylemen için, Allâhü Ekber.” Her iki rekâtte 7 Fâtiha-i Şerîfe, 7 Âyetü’l-Kürsî, 7 İhlâs-ı Şerîf okunur.

Namazdan sonra:

11 defa: “Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît, ve hüve Hayyün lâ yemût, biyedihi’l-hayr, ve hüve alâ külli şey’in kadîr.”

11 istiğfâr-ı şerîf, 11 salevât-ı şerîfe okunup duâ yapılır.

Duâda, geçmiş senenin günâhlarının affı ve yeni seneye günahsız girmek için ilticâ edilir.

Muharrem ayının birinci gecesi ayrıca şu şekilde niyet ederek bir Tesbih namazı kılınır:

“Yâ Rabbi, bu yeni senede beni mağfiret-i ilâhiyene, rızâ-yı ilâhîne ve hidâyet-i ilâhiyene mazhar eyle, yeni açılan amel defterimi rızâ-yı ilâhîne muvâfık amel ile doldurmayı bana nasip eyle, beni gadab-ı ilâhîne dûçâr edecek amellerden muhâfaza buyur.”

Tesbih namazında (15 tesbihden sonra) şunlar okunur:

1. Rekâtte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âyetü’l-Kürsî,

2. Rekâtte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âmene’r-Rasûlü… (Sûre-i Âl-i İmrân’ın ilk 2 âyeti de ilâve edilerek)

3. Rekâtte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Hüvellâhüllezî…

4. Rekâtte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 İhlâs-ı Şerîf.

Namazdan sonra istiğfâr edilir, salevât-ı şerîfe getirilir ve arkasından duâ edilir. (Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)

Safer ayı nedir, nasıl ibadet edilir: Safer ayı Hicrî ayların ikincisidir. Halk arasında 'bela ayı' olarak da bilinen bu ayla ilgili yazılanların büyük bir çoğunluğu yanlıştır.

Safer ayı Hicrî ayların ikincisidir.

Peki, merhameti sonsuz Cenab-ı Allah’ın kulları için bir ‘bela ayı’ yaratması söz konusu olabilir mi?İslam dininde bazı ay ve günlerin daha mukaddes sayıldığı biliniyor. ‘On bir ayın sultanı’ diye adlandırdığımız Ramazan ayı, kandil geceleri veyahut ‘Müslümanların bayramı’ dediğimiz cuma günü bu ay ve günlerden bazıları. Böyle günlerde ibadetlerimize daha fazla özen gösterir, hal ve hareketlerimizde daha dikkatli oluruz. Ancak Safer ayı, diğer gün ve ayların tam aksine halk arasında ‘gökten belaların yağmur gibi yağdığı ay’ olarak tasvir ediliyor. Bu aya özel namaz ve dualar dilden dile dolaşıyor. Belalardan korunmak için daha fazla sadaka verilmesi tavsiye ediliyor.