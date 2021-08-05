BIST 1.420
DOLAR 8,52
EURO 10,12
ALTIN 496,96
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Karabük'te bazı evler Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Karabük'te bazı evler Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde bir köy ve bir mahalledeki bazı evlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Abone ol

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam İbrahim Şenkon başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, salgının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetmek ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla bazı tedbirlerin alınmasına karar verdi.

Bu kapsamda Osmanlar köyü ve Çelebiler Mahallesi'nde pozitif vaka ve temaslı bulunan evlerde, ikinci bir emre kadar karantina başlatıldı.

Karantina boyunca acil sağlık nedenleri dışında evlere giriş çıkışlara müsaade edilmeyecek. Buradaki vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Muğla'da orman yangınlarında son durum başkan tek tek açıkladı
Muğla'da orman yangınlarında son durum başkan tek tek açıkladı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Kars'ta internette görüp deneyince bu hale geldi! Çığlıkları duyan aile şok oldu
Kars'ta internette görüp deneyince bu hale geldi! Çığlıkları duyan aile şok oldu
Vahap Munyar'dan dikkat çeken yazı: Brezilya’dan 5 milyon dolarlık bağırsak ithalatı yaptı
Vahap Munyar'dan dikkat çeken yazı: Brezilya’dan 5 milyon dolarlık bağırsak ithalatı yaptı
Kemerköy Termik Santrali kimin Limak Holding sahibine tepki yağdı
Kemerköy Termik Santrali kimin Limak Holding sahibine tepki yağdı
AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan muhalefete: Kaos peşinde yangınla mücadeleyi engellemeyin
AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan muhalefete: Kaos peşinde yangınla mücadeleyi engellemeyin
Bodrum, Marmaris, Köyceğiz, Milas yangınlarında son durum haberler kötü
Bodrum, Marmaris, Köyceğiz, Milas yangınlarında son durum haberler kötü
Yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması yönetmeliğinde değişiklik
Yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması yönetmeliğinde değişiklik
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Yardımı AHBAP, adaleti de Müge Anlı mı dağıtsa acaba?
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Yardımı AHBAP, adaleti de Müge Anlı mı dağıtsa acaba?
Nihat Özdemir kimdir aslen nereli eşi ve çocukları kimdir?
Nihat Özdemir kimdir aslen nereli eşi ve çocukları kimdir?