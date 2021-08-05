Güney Koreliler maç sonrası Zehra Güneş'i konuştu: Bugünden itibaren Türkçe öğrenmeye başlıyorum

22 yaşındaki milli voleybolcu Güneş, 18 numaralı formasıyla Güney Korelilerin dikkatini çekerken sosyal medyada birçok yorum aldı.

Abone ol

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda, Türkiye A Milli Voleybol Takımı çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 yenilerek organizasyona veda etti.

Oyuna ve performansa dair yorumların yanı sıra maçla ilgili Güney Kore tarafında gündeme giren bir şey daha oldu. 18 numaralı formanın sahibi 22 yaşındaki Zehra Güneş, maçın ardından Güney Kore'de Twitter'da en çok konuşulanlar listesine girdi.

22 yaşındaki voleybolcu hakkında sosyal medyada "Bugünden itibaren Türkçe öğrenmeye başlıyorum", "18 numaralı oyuncuyla evlenmek istiyorum", "Türkiye'ye gidiyorum... Sonunda aşkımı buldum..." gibi yorumlar yapıldı.