Uçaklardan nokta atışı isabetin perde arkası! Görünmeyen kahramanlar
Antalya ve Muğla'da etkisini sürdüren orman yangınlarında metrelerce yükselen alevlere yaklaşıp tonlarca su bırakan uçakların zorlu mesaisi sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.
Orman yangınlarıyla mücadelenin etkin olarak devam ettiği Antalya ve Muğla'da karadan alevlere müdahale eden ekiplerin en büyük yardımcısı sabahın ilk ışıklarıyla havalanan yangın söndürme uçakları oldu.
Karadan güçlükle ulaşılan yerlere "nokta atış" ile tonlarca suyu bırakan yangın söndürme uçakları, alevlerin daha geniş alanlara yayılmamasında önemli rol oynuyor.
Orman Genel Müdürlüğünün hizmetinde çalışan hava araçları ile yurt dışından desteğe gelen ekipler, sıcaklığın oldukça yüksek olduğu uçakların içerisinde zamanla yarışırcasına hiç durmadan müdahalelerini sürdürüyor.
Gün doğmadan Antalya Havalimanı'na gelen teknik ekip ve pilotlar son kontrollerini yapıyor. Bu sırada uçaklara tankerlerle yakıt ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi itfaiyesi tarafından su ikmali yapılıyor.