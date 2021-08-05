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Uçaklardan nokta atışı isabetin perde arkası! Görünmeyen kahramanlar

Anadolu Ajansı
Uçaklardan nokta atışı isabetin perde arkası! Görünmeyen kahramanlar

Antalya ve Muğla'da etkisini sürdüren orman yangınlarında metrelerce yükselen alevlere yaklaşıp tonlarca su bırakan uçakların zorlu mesaisi sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Uçaklardan nokta atışı isabetin perde arkası! Görünmeyen kahramanlar

Orman yangınlarıyla mücadelenin etkin olarak devam ettiği Antalya ve Muğla'da karadan alevlere müdahale eden ekiplerin en büyük yardımcısı sabahın ilk ışıklarıyla havalanan yangın söndürme uçakları oldu.

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Uçaklardan nokta atışı isabetin perde arkası! Görünmeyen kahramanlar

Karadan güçlükle ulaşılan yerlere "nokta atış" ile tonlarca suyu bırakan yangın söndürme uçakları, alevlerin daha geniş alanlara yayılmamasında önemli rol oynuyor.

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Uçaklardan nokta atışı isabetin perde arkası! Görünmeyen kahramanlar

Orman Genel Müdürlüğünün hizmetinde çalışan hava araçları ile yurt dışından desteğe gelen ekipler, sıcaklığın oldukça yüksek olduğu uçakların içerisinde zamanla yarışırcasına hiç durmadan müdahalelerini sürdürüyor.

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Uçaklardan nokta atışı isabetin perde arkası! Görünmeyen kahramanlar

Gün doğmadan Antalya Havalimanı'na gelen teknik ekip ve pilotlar son kontrollerini yapıyor. Bu sırada uçaklara tankerlerle yakıt ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi itfaiyesi tarafından su ikmali yapılıyor.

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