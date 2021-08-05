Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Yardımı AHBAP, adaleti de Müge Anlı mı dağıtsa acaba?

Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, 28 Temmuz'dan bu yana devam eden orman yangınlarında sorumluluğun belediyelere yüklenmesine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın A Haber canlı yayında yaptığı konuşmanın ardından doların yeniden yükselişe geçmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Abone ol

umhurbaşkanı Erdoğan’ın her faiz ve enflasyon açıklamasının, Merkez Bankası’nın faiz indirimi imkanını zorlaştırdığını ifade eden DP Genel Başkanı Uysal, “İnsan sormadan edemiyor; acaba faiz lobileri ile ortak mı çalışıyor.” dedi.

DP Genel Başkan Gültekin Uysal ayrıca sivil toplum kuruluşlarının afet hallerinde iktidardan çok daha iyi organize olarak çalışma yaptığını belirterek, “Bir @ahbapplatformu kadar olamadın eyy AK Parti! Yardımı, AHBAP organize etsin! Adaleti, Müge Anlı mı dağıtsa acaba. :))))” ifadelerini paylaştı.

Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

“Bu ülkede; salgın olur, esnaf kepenk kapatır, yardımı ancak ve ancak AK Parti yapar. Yardım yapmak isteyen belediyeleri de engellerler. Orman yangını çıkar, söndürürse ancak ve ancak AK Parti söndürür; söndüremiyorsa sorumluluk muhalefet belediyelerinin olur.

Merkezi hükümetin, yerel yönetimlerin, belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının salgınlarda veya yangınlarda işbirliği ve koordinasyon içinde çalışması gerekir. Ancak AK Parti, kendisi dışındakileri akıl yoksunluğu ile dışlıyor.

AK Parti yangın ile mücadele etmesi gerekirken ne yazık ki belediyelerle, muhalefetle, basınla, sivil toplum kuruluşlarıyla mücadele ediyor! Belediyeleri ve THK’yı suçlayarak sorumluluğu üstünden atmaya, muhalefeti trollerle kriminalize etmeye, RTÜK eliyle basının yangın haberi vermemesine çalışıyor!

Diğer kriz başlıklarında gördüğümüz, güya Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nin salgın, yangın gibi olağanüstü durumlarda etkin ve hızlı karar almaya imkan vereceği iddiasının orman yangınları vesileyle gerçeği yansıtmadığı, bilakis yönetim krizini derinleştirdiği ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi adı altında ‘sınırsız yetki-sıfır denetim, sıfır sorumluluk’ anlayışıyla etkinleştirilen keyfi bir rejimin tabii sonucu olarak ormanda, mutfakta, sofrada yangınlar, felaketler yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz.

Her şeyi bilen Cumhurbaşkanımız imdada yetişti akşam televizyonda! Bütün olumsuzluklara ve Merkez Bankası’nın ciddiye alınmayan açıklamalarına rağmen piyasada Dolar düşerken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz ve enflasyon açıklamaları ve ‘sinyali’ ile yeniden yükselişe geçti. Anlaşılan her şeyi bilen ama küçük krizleri bile yönetemeyip belediyelere sorumluluğu atan Cumhurbaşkanımız piyasanın kendi işleyişine müsaade etmeyecek. Tekrar ifade ediyorum; bu çürümüş, yozlaşmış, söyleyecek sözü ve programı kalmamış, uygulayacak yetkin siyasi ve bürokratik kadrolardan yoksun AK Parti’yi kurtaracak hiçbir demokratik formül yok!

Bu salgın ve yangın felaketleri ile gördük ki sivil toplum, ‘toplumun en organize ve kurumsal’ hali olan AK Parti ile aynilerin ve ‘Parti Devleti’ ne dönüşen ‘Devlet’ten daha organize ve etkin!

AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın her faiz ve enflasyon açıklaması, Merkez Bankası’nın faiz indirimi imkanını öteliyor, biraz daha zorlaştırıyor! İnsan sormadan edemiyor; acaba FAİZ LOBİLERİ ile ortak mı çalışıyor!

'Yardımı AHBAP, adaleti de Müge Anlı mı dağıtsa acaba?'

Bir @ahbapplatformu kadar olamadın eyy AK Parti! Yardımı, AHBAP organize etsin! Adaleti, Müge Anlı mı dağıtsa acaba:)))) Size, sizin iş bilmezliğinize, sizin keyfi tercih ve politikalarınıza, sizin saçmalıklarınıza, sizin zehir saçan dilinize mecbur ve mahkum muyuz?”