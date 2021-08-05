Meral Akşener'den Erdoğan'ın orman yangını ile ilgili yorumuna sert sözler: Yazıklar olsun...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın orman yangınlarıyla ilgili sözlerine sert tepki gösterdi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın A Haber'de gerçekleştirdiği canlı yayındaki sözlerine tepki gösterdi.

Erdoğan'ın orman yangınlarında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının yanı sıra bazı canlıların yanmasıyla ilgili sözlerini eleştiren Akşener, "Yazıklar olsun" diyerek tepkisini gösterdi.

Akşener, orman yangınlarında canlıların yanmasını normal karşılayan Erdoğan'a tepkisini şu sözlerler dile getirdi:

"Vicdanınıza sesleniyorum: Allah aşkına, böyle bir bakış açısı olabilir mi? Böyle bir zamanda, böyle bir yönetim anlayışı olabilir mi? Yazıklar olsun!"