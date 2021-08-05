Manavgat'ta eli silahlı bu adam ne yapıyor? Kulaktan kulağa yayılan provokasyon

Manavgat'ta orman yangınları sonrası 'kundakçı' bahanesiyle eli silahlı yol kesenler türedi. Almanya'da yaşayan sözde gazeteci provokatör Adem Karaçoban, fırsatı kaçırmayıp Manavgat'ta Kürtlerin şehre sokulmadığı yalanını yaydı.

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Yangından nemalanmak isteyen FETÖ, PKK ve diğer örgütler harıl harıl çalışıyor. FETÖCÜ bir hain çıktı ekrana ormanları Recep Tayyip Erdoğan'ın yaktığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu ise orman yangınlarıyla ilgili tartışılan açıklamalarına devam ediyor.

Konya'daki 7 kişinin katledilmesiyle ilgili Kürt katliamı provokasyonunu yayan Almanya'da yaşayan sözde gazeteci Adem Karaçoban, bu kez de orman yangınlarında sahneye çıktı.

PKK'nın provokasyonu

Adem Karaçoban, Antalya Manavgat'ta sözde kundakçılara önlem bahanesiyle yol denetimi yapan eli silahlı bir adamın fotoğrafını paylaştı. Karaçoban, Kürt düşmanlığından bir kez daha dem vurdu ve Kürtler'in bu adamlar tarafından şehre sokulmadığını iddia etti.

Yol kesenlere karşı belediye başkanından uyarı

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'den orman yangınlarıyla ilgili halkı provokatörlere karşı uyanık olmaya çağırdı. Sözen, yaptığı paylaşımda "Bu şahıslar 'kundakçı, şüpheli' yakalama teşebbüsüyle asılsız ihbarlardan yola çıkarak, sokaklarda kimlik kontrolü, yol kesme ve masum vatandaşları korkutacak derecede havaya ateş etme gibi eylemler gerçekleştirerek yaşadığımız bu süreci daha da zorlaştırmaktadır. " dedi

İşte yaşanan bu gelişmeleri İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, Youtube kanalında değerlendirdi.

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