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Ahmet Hakan yazdı: Tartışma yaratan turizm kanununa muhalefet de 'Evet' demiş!

Ahmet Hakan yazdı: Tartışma yaratan turizm kanununa muhalefet de 'Evet' demiş!

Tüm Türkiye günlerdir devam eden orman yangınlarına yoğunlaşmışken, "Yanan yerlere otel ve bina yapılacak" tartışmalarını alevlendiren ve ormanlık alanlara yapılaşma yolunu açan Turizm Kanunu'nun Meclis'ten geçerken muhalefet partilerinin oyları ise dikkat çekti.

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28 Temmuz'da birçok noktada aynı anda başlayan yangınlar devam ederken, söndürme çalışmaları da yoğun bir şekilde sürüyor. Özellikle, Antalya'nın Manavgat ilçesi ile Muğla'nın birçok bölgesinde çıkan yangınlar için tüm Türkiye seferber olmuşken, "Yanan yerler imara açılacak, otel ve tesis yapılacak" söylemleri, başta sosyal medya olmak üzere muhalefet partilerinin gündeminden düşmüyor. Başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere birçok muhalif kesim "Ormanlar yanarken Meclis’ten ormanlık alanların yapılaşmasını sağlamak için kanun çıkardılar" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Sadece 32 CHP'li ret oyu vermiş 

Yanan yerlerin imara açılacağı iddiaları, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından olmak üzere kesin bir dille yalanlanırken, ormanlık alanların imara açılması yolunu açan Turizmi Teşvik Kanunu'nun Meclis'ten nasıl geçtiği de ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan, konuyla ilgili yaptığı araştırmayı bugünkü köşesinde kaleme aldı. Hakan'ın yazısına göre, bahsi geçen kanunun oylama sonucu; 284 kabule karşı 59 ret. Diğer bir detay ise oylamada tüm AK Parti, MHP ve İYİ Partili vekillerin kabul oyu kullanmış olmasına karşılık, 135 vekilli CHP'den sadece 32 ret oyu çıkması. 103 milletvekili ise oylamaya katılmamış.

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı için...

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