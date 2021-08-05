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DSÖ'nün üçüncü doz aşı çağrısına ABD'den ret

DSÖ'nün üçüncü doz aşı çağrısına ABD'den ret

Dünya genelinde birçok ülke Covid-19'un delta varyantına karşı üçüncü doz aşılamayı gündemine aldı. ABD de bu ülkelerden birisi... DSÖ'nün, aşıya eşitsiz erişimin önüne geçilmesi için yaptığı 'zengin ülkelerin üçüncü doz aşıyı ertelemesi' çağrısına ABD'den ret geldi.

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ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşıya erişimdeki eşitsizliğinin giderilebilmesi için destekleyici 3. doz aşıların ertelenmesi çağrısını reddetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, basın toplantısında, DSÖ'nün, söz konusu Kovid-19 aşısı çağrısına ilişkin, bunun "yanlış bir seçim" olduğunu düşündüklerini, ABD'nin hem aşı paylaşımını hem de gerekli görülürse 3. doz aşıları yapabileceğini söyledi.

ABD'nin 110 milyon doz ile dünyada en fazla Kovid-19 aşısı bağışlayan ülke olduğunu ve düşük gelirli ülkelerle 500 milyon doz aşı daha paylaşacağını belirten Psaki, "Biz küresel seviyede adım attık ve uluslararası toplumdan da harekete geçmesini istiyoruz." dedi.

ABD'de herkese yetecek aşı stoklarının olduğunu vurgulayan Psaki, "Her ikisini de yapabileceğimize inanıyoruz ve bu seçimi yapmamıza gerek yok." ifadesini kullandı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyadaki aşı adaletsizliğinin giderilebilmesi ve düşük gelirli ülkelere aşı sağlanabilmesi için destekleyici 3. doz aşıların ertelenmesi çağrısında bulunmuştu.

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