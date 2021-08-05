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Şehirler arası otomobile dolmuş formülü

Şehirler arası otomobile dolmuş formülü

Koronavirüs pandemisi nedeniyle kısıtlamalara maruz kalan şehirler arası seyahat firmaları yeni bir formülle dolmuş gibi gitmesi sağlanacak.

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Pandemi sebebiyle yüzde 60 iş kaybına uğrayan otobüs firmaları tek çatı altında toplanıyor. Aynı güzergâha giden otobüslerin 3-5 yolcu ile değil dolmuşlar gibi tam kapasiteyle sefere çıkması sağlanacak.

Şehirler arası otobüs firmaları tek bir dernek çatısı altında toplanarak başta boş koltuk ve kaçak yolcu taşıma problemini kendi içlerinde çözüme kavuşturacak. 

Çözüme kavuşacak

Şehirler arası otobüs işletme sahipleri ve yöneticileri, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’ın başkanlığında toplandı. ATO Seyahat Acentesi, Motorlu Kara Taşıtları Kiralama, Şehirler Arası Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi Üyesi Mustafa Tekeli yeni alınan kararlar hakkında şunları söyledi:

Kuracağımız dernek ile sektörümüzün sıkıntılarını devletimizden yardım beklemeden kendi içimizde çözeceğiz. Sektörün en büyük sıkıntılarının başında boş koltuk israfı geliyor. Örneğin birçok ilde aynı saatte aynı noktaya çok sayıda otobüs firması birbirleri ile irtibatı olmadan sefer yapıyor. Biz burada devreye girip otobüsleri tam kapasiteyle hareket ettirmeye başlayacağız. Bu sayede firmalar üçer beşer yolcu ile sefere çıkmak zorunda kalmayacak. Sağlanan ek geliri de müşteri memnuniyeti için harcayacağız Ayrıca kaçak yolcu taşımacılığı bizim için büyük sıkıntı. İçimizdeki bazı çürük elmalar özellikle doğu ve güneydoğudan kimliği, pasaportu olmayan yolcuları batı bölgelerine fahiş fiyatlarla taşıyor. Haklarında insan kaçakçılığından işlem yapılıyor fakat bunu meslek hâline getirenler var. Kuracağımız dernek sayesinde bunları içimizden atacağız” dedi.

Pandemi etkiledi

Salgınla mücadelede getirilen yüzde 50 kapasite sınırlaması yüzünden şehirler arası otobüs firmalarının süreçten etkilendiğine dikkat çeken ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ise otobüs işletmelerinin pandemi sebebiyle yüzde 60 iş kaybı yaşadığını dile getirdi.

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