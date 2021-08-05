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Meral Akşener "Vicdanınıza sesleniyorum" dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi

Meral Akşener "Vicdanınıza sesleniyorum" dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı programda orman yangınlarındaki canlı ölümleriyle ilgili sözlerine Meral Akşener'den tepki geldi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayındaki açıklamaları üzerine tepki verdi. Erdoğan'ın sözlerini paylaşan Akşener, 'vicdanınıza sesleniyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında yaşanan yangın felaketi ile ilgili değerlendirme yaparken “Şimdi televizyonlarda konuşuyorlar, dinliyorum. ‘Canlılar şöyle yandı böyle yandı.’ Eyvallah, ya yangın olur da ormanda canlılar yanmaz mı? Tamam da ondan sonra ne yapacağız? Hemen tedbirlerimizi aldık, dedik: Bütün bu canlıların hemen defnini yapın ardından da bütün bu canlıların sahiplerine bu canlılar kadar hemen ödemelerini yapacağız.”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabı üzerinden “Vicdanınıza sesleniyorum” diye yazan İYİ Parti lideri, şunları kaydetti: “Allah aşkına, böyle bir bakış açısı olabilir mi? Böyle bir zamanda, böyle bir yönetim anlayışı olabilir mi?”dedi.

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