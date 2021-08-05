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Türkiye'den Somali'ye 30 milyon dolarlık hibe! Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'den Somali'ye 30 milyon dolarlık hibe! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre bir yılda Somali’ye 30 milyon dolarlık hibe kararı alındı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Somali'ye aylık 2,5 milyon dolar olmak üzere ve 30 milyon doları aşmayacak şekilde hibe verileceği belirtildi.

Somali'nin hibeyi, bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçları için kullanacağı kaydedildi. 

Hibenin, Somali'nin mali kuralları, idari düzenlemeleri ve uygulamalarına uygun olarak denetleneceği ifade edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin "Donör", Somali Federal Cumhuriyeti'nin "Alıcı" olarak anıldığı anlaşmada şu ifadelere yer verildi:

1. Donör, iç hukuku ve yıllık bütçe ödenekleri çerçevesinde, alıcıya aylık 2.500.000 ABD doları olmak üzere 30.000.000 ABD dolarını aşmayacak şekilde hibe nitelikli bir finansal katkı sağlayacaktır.

2. Alıcı hibeyi bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçları için kullanacaktır. 

3. Hibe, alıcının mali kuralları, idari düzenlemeleri ve uygulamalarına uygun olarak denetlenecektir.

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