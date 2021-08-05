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Polisten sosyal medya uyarısı: Bu görselleri yaymayın

Polisten sosyal medya uyarısı: Bu görselleri yaymayın

Emniyet güvenli internet amacıyla başlatılan SİBERAY programı hesabından yaptığı paylaşımda yakın tarihte açılan sosyal medya hesaplarına karşı uyardı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medyada yakın tarihte açılan ve birkaç paylaşımı olan hesaplara şüpheyle yaklaşılması gerektiği uyarısında bulundu.

Güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlatılan SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Yakın tarihte açılmış, birkaç paylaşımı olan hesaplara şüpheyle yaklaşılmalı." ifadesine yer verildi.

SİBERAY'ın paylaşımında şu uyarılara yer verildi:

"Toplumda korku, panik veya infial oluşturmak amacıyla paylaşılan görsellerin yayılmasına aracılık edilmemeli. Resmi kurumlara ait hesaplardan yapılan açıklamalar dikkate alınmalı. Sosyal medya manipülasyonlarının önüne geçmek elinizde."

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