Konya'da 7 kişiyi öldüren katil Mehmet Altun'un ifadesi! Cinayetleri neden işledi?

KONYA'da 7 kişilik aileyi katlettikten sonra evlerini ateşe veren katil zanlısı Mehmet Altun mezarlıkta yakalandı. Şahsın ilk ifadesine ulaşılırken Türkiye'nin konuştuğu olayda bazı bilgiler de gün yüzüne çıktı.

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Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldürdükten 5 gün sonra dün akşam yapılan operasyonla Bozkır ilçesindeki mezarlıkta yakalanan katil zanlısı Mehmet Altun (33) ile ilgili ayrıntılara ulaşıldı.

Doğadan beslenerek hayatta kalmış

Günlerdir kırsal arazide yattığı ve ihtiyaçlarını doğadan bulduğu yiyeceklerle karşıladığı öğrenilen Altun'un, kendisini tanımamaları için yüzünde cerrahi maske ile ailenin evine gittiği, kendisinin belediyede memur olduğunu ve ailenin toplanması gerektiğini söylediği, ailenin kendisini tanıması nedeniyle üzerine yürüdüğü ancak silahını çekip karşılarına oturttuğu, kendi hazırladığı 'önceki dosyalarda tutuklu bulunan kişiler hakkında şikayetimden vazgeçtim' yönündeki uzlaştırma evraklarını imzalamalarını istediği, ailenin tekrar üzerine saldırması üzerine cinayetleri işlediğini söylediği öğrenildi.

Türkiye günlerdir 6 gün önce Meram ilçesinde aynı aileden 4'ü kadın 7 kişinin öldürülmesi olayını konuşmuştu. Katil zanlısı Altun, olaydan bir gün önce kiraladığı otomobilini de köyünün yakınlarında terk edip kayıplara karışmış, bunun üzerine bölgeye çok sayıda Özel Harekat, jandarma, istihbarat ve Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edilmişti.

Ekipler katil zanlısının ve akrabalarının köydeki evlerini, civardaki kullanılan veya kullanılmayan bahçe evlerini ve Altun'un girebileceği menfez, mağara ve çobanların kullandığı sığınaklarda arama yapmış ancak bir sonuç alınamamıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında katilin eşi Zehra, babası İbrahim annesi İsmihan ve ablası Ayşe Keleş'in de bulunduğu 10 kişi tutuklanmış, 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Mezarlıkta yakalandı

Çemberi daraltan Özel Harekat polisleri Bozkır ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesini çember içerisine aldı. Ekipler mahalle mezarlığında üzerinde olay günü giydiği kıyafetleri bulunan Altun'u gördü. Polisten kaçmaya çalışan Altun kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayeti neden işledi?

Katil zanlısı Altun'un cinayeti neden işlediği de ortaya çıktı. Daha önce iki aile arasında çıkan kavga nedeniyle aralarında ablası ve eniştesinin de bulunduğu 6 kişi tutuklanmış, soruşturma aşamasında 4 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Altun'un da bu durumdan olumsuz etkilenen ailesi ile ilgili konuşmak için oraya gittiği belirtildi.

"Silahı aileyi karşısına oturtmak için doğrulttu"

Katil zanlısının olay günü ağzında bulunan cerrahi maske ile ailenin evine gittiği, kendisinin Meram belediyesinde memur olduğunu ve bütün ailenin bir araya gelmesi gerektiğini söylediği, maskeyi çıkarması üzerine ailenin kendisini tanıyıp üzerine yürüdüğü, kendisinin de çantasındaki tabancayı çıkartıp, aileye doğrultarak karşılarına oturmalarını istediği öğrenildi.

İmza attırmak istemiş

Kendisi de aile üyelerinin karşısına oturan Altun'un üzerinde 'önceki dosyalarda tutuklu bulunan kişiler hakkında şikayetimden vazgeçtim' yazan kendisinin hazırlamış olduğu uzlaştırma evraklarının imzalamalarını istediği ve bu yönde aileyi ikna etmeye çalıştığı ancak ailenin tepki gösterip, üzerine yürümesi üzerine tabancası ile onları öldürdüğü belirtildi.

"İkna etmek için gitmiştim"

İlk ifadesinde öldürme kastı olmadığını söylediği öğrenilen Altun'un, "Ben oraya sadece şikayetlerinden vazgeçsinler diye ikna etmek için gittim. Tabancamı da yanıma tedbir amaçlı almıştım. Evi ateşe vermek istememin sebebi de kamera kayıt cihazını yakıp, arkamda delil bırakmamaktı" dediği belirtildi.

Bankalara çok miktarda kredi borcu olduğu öğrenilen Altun'un, cinayetleri tek başına işlediğini ve ailesinin bu olayda bir bağlantısının olmadığını söylediği belirtildi.

Kaynak: Sabah