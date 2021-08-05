Marmaris yangınında alevler Şahan Gökbakar'ın evine yaklaştı! Eşini teselli etti

"Burası ufak bir köy evi. Son ana kadar uğraşacağım, yaktırmamak için"

Gökbakar, sözlerini, "İçimin bir tarafı burkuluyor tabii ki ama çok şükür, yerine koyabileceğimiz şeyler. Burası ufak bir köy evi. Son ana kadar uğraşacağım, yaktırmamak için. Şu anda çatısını ıslatıyoruz. Sahil Güvenlik botları buraya su ikmali yaptılar. Allah razı olsun sizden, hepinizden. Biz buradan onlara yol açtık, direkt geçebilsinler diye. Bahçe çitlerini söktük. Buradan arkaya 8-9 dönüm boş araziye gidiyorlar. Burada insanüstü bir çaba sergileniyor ama tek bir havadan müdahale olmadı bu zamana kadar, gördünüz. Burada itfaiyecilerimiz sol taraftaki yangını tutmak için geldiler tekrar. Kardeşim Togan onlarla konuşuyor. Son ana kadar burada gücümüzün yettiği kadar duracağız. Sağ olsun donanmamızın çıkartma gemisi buraya 300-400 metrelik bir hortum verdi. Oldukça basınçlı bir su verebiliyor, böylece yaklaşık 70-80 metreye su fırlatabiliyor yetkililer. Şu anda burası 53 derece. Telefonumun arkasına buz koydum, öyle tutuyorum." ifadeleriyle sürdürdü.