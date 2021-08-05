Marmaris yangınında alevler Şahan Gökbakar'ın evine yaklaştı! Eşini teselli etti
MARMARİS YANGINI son durumu için sık sık paylaşım yapan ve Instagram'dan canlı yayın açan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, evine alevlerin yaklaştığını ifade ettiği son yayınında eşini nasıl teselli ettiğini anlattı.
TÜRKİYE yangınla mücadelede 8'inci gününde. MARMARİS'te yazlığı bulunan ve yaptığı canlı yayınlarla sık sık yardım çığlıklarını duyurmaya çalışan Şahan Gökbakar, yangınların çevre evlere ulaşmak üzere olduğunu belirtti. Havadan müdahale olması için çağrılarda bulunan ünlü komedyen, ardından, "Ben bu sabah eşim Selin Gökbakar'ı aradım ve, 'Bizim evimiz yanabilir ama yanarsa da hiç önemli değil karıcığım. Aynısını yeniden yerine koyacak imkanımız var inşallah. O yüzden hiç üzülmeyelim, biz burada insanlar için bir şeyler söyleyelim. Evimizi de kurtarabilirsek, kurtarırız. Kurtaramazsak da canımız sağ olsun.' dedim." şeklinde konuştu
Marmaris'te yazlığı bulunan Şahan Gökbakar, yangınların çıktığı ilk günden beri ekiplere destek veriyor. Olay yerinden paylaşımlarını sürdüren Gökbakar, yangın bölgesinden yaptığı canlı yayınlarla sosyal medya hesabından yardım istemeye devam ediyor.
"Bizim evimiz yanabilir ama yanarsa da hiç önemli değil karıcığım"
Bu sabah eşi Selin Gökbakar'ı aradığını dile getiren ünlü isim, "Ona telefonda, 'Bizim evimiz yanabilir ama yanarsa da hiç önemli değil karıcığım. Aynısını yeniden yerine koyacak imkanımız var inşallah. O yüzden hiç üzülmeyelim, biz burada insanlar için bir şeyler söyleyelim. Evimizi de kurtarabilirsek, kurtarırız. Kurtaramazsak da canımız sağ olsun.' dedim, anlaştık, konu kapandı benim için. O yüzden üzülmüyorum ve korkmuyorum. Ben ve benim beraberimdeki arkadaşlarımın can güvenliği tehdit altına girdiği anda ben burayı tahliye ederim, arkama bakmam." şeklinde konuştu.
"Burası ufak bir köy evi. Son ana kadar uğraşacağım, yaktırmamak için"
Gökbakar, sözlerini, "İçimin bir tarafı burkuluyor tabii ki ama çok şükür, yerine koyabileceğimiz şeyler. Burası ufak bir köy evi. Son ana kadar uğraşacağım, yaktırmamak için. Şu anda çatısını ıslatıyoruz. Sahil Güvenlik botları buraya su ikmali yaptılar. Allah razı olsun sizden, hepinizden. Biz buradan onlara yol açtık, direkt geçebilsinler diye. Bahçe çitlerini söktük. Buradan arkaya 8-9 dönüm boş araziye gidiyorlar. Burada insanüstü bir çaba sergileniyor ama tek bir havadan müdahale olmadı bu zamana kadar, gördünüz. Burada itfaiyecilerimiz sol taraftaki yangını tutmak için geldiler tekrar. Kardeşim Togan onlarla konuşuyor. Son ana kadar burada gücümüzün yettiği kadar duracağız. Sağ olsun donanmamızın çıkartma gemisi buraya 300-400 metrelik bir hortum verdi. Oldukça basınçlı bir su verebiliyor, böylece yaklaşık 70-80 metreye su fırlatabiliyor yetkililer. Şu anda burası 53 derece. Telefonumun arkasına buz koydum, öyle tutuyorum." ifadeleriyle sürdürdü.