CZN Burak kimdir aslen nereli evli mi CZN ne demek anlamı nedir?

Çektiği videolar milyonlar tarafından izlenen CZN Burak adıyla tanınan Burak Özdemir'in yangın söndürme videosu alay konusu oldu. Alevlerin arasına küçük yangın tüpü ile müdehale etmeye çalışan Burak Özdemir kızdırdı. Peki kimdir Burak Özdemir, aslen nereli, CZN ne demek, Burak Özdemir evli mi?

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Türkiye'nin ciğerlerini yakan orman yangınları devam ederken bölgeye yardım destekleri ard arda gidiyor. Birçok ünlü ismin başlattığı yardım kampanyasına katılan isimlerden biri de CZN Burak oldu. Bölgeye bir TIR dolusu yardım götüren CZN Burak'ın yangın söndürme çalışmalarına küçük bir yangın tüpü ile katılması şov yapıyor olarak algılandı ve eleştirilerin hedefi oldu. Bu haberin ardından CZN Burak kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve CZN ne demek soruları merak konusu oldu.

Burak Özdemir, sosyal medyadan paylaştığı yemek videoları ile ünlendi. Instagram hesabı yüksek takipçi sayılarına ulaştı. Videolarında kameradan gözlerini ayırmadan yemek yapması ile tanınıyor.

Burak Özdemir, sosyal medyada bilinen adıyla CZN Burak, 24 Mart 1994 tarihinde dünyaya geldi. Türk yemek tarifleri hazırlama ve sunma tekniği onu internette ünlü yaptı. Açık Öğretim Fakültesinde eğitimini sürdüren Burak Özdemir, küçük yaşta dede mesleğini sürdürmeye karar verdi, Hatay’da dedesine ait olan küçük bir lokantayı işletmeye başladıktan sonra İstanbul’da da şube açtı.

CZN Bura, Arap ve Anadolu Mutfağına ait yemekleri kameraya karşı gülümseyerek yaptığı yemek şovlarını sosyal medya platformlarında yayımlayarak "Smiley bae" adıyla tanınmış ve bir internet ünlüsü haline geldi.

CZN ne demek: Burak Özdemir, verdiği röportajda CZN lakabının ortaya çıkışını şu sözlerle dile getirmişti: Laleli’de babamın Cinzano adında tekstil firması vardı. Rus misafirlerimiz 'Cinzano' diyemiyor, dilleri dönmediği için hep 'Cezene' diyorlardı. O dönem yaramazdım, başka yerlerde çalışıyordum. 'Zengin çocuğusun, onun bunun yanında ne işin var?' diyen bile vardı. Osmanbey’de bir konfeksiyon firmasında çalışıyordum. Günde beş sefer depodan malları alıp el arabasıyla Taksim ve Osmanbey’e bırakıyordum. 'Bana ‘cezen’ deyin' diyordum. CZN, cezenin kısaltmasıdır.