BIST 1.413
DOLAR 8,53
EURO 10,12
ALTIN 497,76
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı

MARDİN'in Nusaybin ilçesine bağlı 4 kırsal mahalle ve bağlı mezralarda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları değerlendirilen sığınak, barınak ve depoların tahrip edilmesi, bölgedeki mahallelerde aranan kişilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 5 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 04.00'ten itibaren bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Nusaybin ilçesinin Serinkaya, Eroğlu, Görentepe ve Yavruköy mahalleleri ve bağlı mezralarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Citroen'den ağustosa özel kampanya
Citroen'den ağustosa özel kampanya
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Zehra Güneş sevgilisi kimdir Zehra Güneş boyu ve kilosu nedir?
Zehra Güneş sevgilisi kimdir Zehra Güneş boyu ve kilosu nedir?
Eray Şamdan Tokyo 2020'de yarı finalde! Madalyayı garantiledi
Eray Şamdan Tokyo 2020'de yarı finalde! Madalyayı garantiledi
Türkiye'den Somali'ye 30 milyon dolarlık hibe! Resmi Gazete'de yayımlandı
Türkiye'den Somali'ye 30 milyon dolarlık hibe! Resmi Gazete'de yayımlandı
CZN Burak kimdir aslen nereli evli mi CZN ne demek anlamı nedir?
CZN Burak kimdir aslen nereli evli mi CZN ne demek anlamı nedir?
Demirören'e yargıdan kötü haber: İmar planları iptal
Demirören'e yargıdan kötü haber: İmar planları iptal
Talimat bekleyen DAEŞ'li yakalandı: Şu anda askeri hazırlık içindeyiz dedi
Talimat bekleyen DAEŞ'li yakalandı: Şu anda askeri hazırlık içindeyiz dedi
CZN Burak yangın söndürme videosu izleyen yuh dedi
CZN Burak yangın söndürme videosu izleyen yuh dedi
Polisten sosyal medya uyarısı: Bu görselleri yaymayın
Polisten sosyal medya uyarısı: Bu görselleri yaymayın