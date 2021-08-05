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Citroen'den ağustosa özel kampanya

Citroen'den ağustosa özel kampanya

Citroen, ağustosta faizsiz kredi ve indirimli nakit alım seçeneklerini kullanıcılarla buluşturuyor. Citroen C5 Aircross SUV model ailesi, 90 bin TL için 12 ay faizsiz kredi imkanıyla veya 8 bin liralık indirimle 406 bin liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor

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Citroen'den yapılan açıklamaya göre, ay boyunca PSA Finans avantajıyla sunulan fırsatlar kapsamında; Citroen C5 Aircross SUV model ailesi, 90 bin TL için 12 ay faizsiz kredi imkanıyla veya 8 bin liralık indirimle 406 bin liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor.

C3'ün seçili modelleri ise 36 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanı kullanılarak 181 bin 800 liralık fiyatıyla tercih edilebiliyor. Haziranda satışa sunulan C3 Aircross SUV model ailesi, 60 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 300 bin liralık müşterileri bekliyor.

Citroen C4, 230 bin liradan başlayan fiyatlarla kullanıcılara sunuluyor. Berlingo Kombi'de 40 bin lira için 12 ay faizsiz kredi ya da 213 bin liradan başlayan avantajlı nakit alım seçenekleri mevcut.

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