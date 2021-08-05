BIST 1.412
DOLAR 8,53
EURO 10,14
ALTIN 497,45
HABER /  DÜNYA

İngiltere Türkiye'yi yine kırmızı listeye koydu

İngiltere Türkiye'yi yine kırmızı listeye koydu

İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları kapsamında seyahat kurallarını güncelledi. Türkiye yine kırmızı listede yer alırken, Hindistan sarı listeye çekildi.

Abone ol

İngiltere hükümeti, çarşamba günü trafik ışığı sistemi uyguladığı seyahat kurallarını güncelledi.

Buna göre Türkiye yine İngiltere'nin 10 gün otel karantinası uygulanan kırmızı liste ülkeleri arasındaki yerini korudu.
12 Mayıs'tan bu yana kırmızı listede olan Türkiye, üç haftada bir yapılan güncellemelerde bu listede kalmaya devam etti.
Kırmızı listedeki ülkelerden gelenlerin 10 gün boyunca masraflarını karşılayarak ev yerine otel karantinasında kalması gerekiyor.
Yapılan son güncellemede otel masraflarına da zam geldi.

Otel için ödenen ücret 1.750 sterlinden 2.285 sterline çıkarıldı.

Kırmızı listede yer alan Hindistan, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri sarı listeye alındı.
Gürcistan, Meksika, Reunion Adası ve Mayotte Adası ise sarı listeden kırmızı listeye alındı.
Sarı listeden gelen aşılı kişilere karantina yok
Sarı listede olan Avusturya, Almanya, Slovenya, Slovakya, Letonya, Romanya ve Norveç ise yeşil listeye alındı.
İngiltere'de koronavirüs yüzünden uygulanan kısıtlamalar 29 Mart'tan itibaren gevşetilmeye başladı.
Ülkeler yeşil, sarı ve kırmızı kategorilere ayrıldı; her kategorideki ülke için farklı bir sistem uygulanıyor.
Yeşil listedeki ülkelerden gelenlere herhangi bir karantina zorunluluğu yok.
Sarı listedeki ülkelerden gelenler 10 gün belirtecekleri adreste karantinada kalıyor.
Ancak bu kural da temmuz ayında gevşetildi.
Sarı listedeki ülkelerden seyahat eden ve iki doz aşısını da olan kişilerin 19 Temmuz itibarıyla karantinaya girmesine gerek kalmadı.
Bu kriterin yerine getirilmesi için yolcuların son doz aşısının üzerinden 14 gün geçmiş olması gerekiyor.
Karantina kurallarının ihlalinin tespiti halinde cezai yaptırım uygulanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Citroen'den ağustosa özel kampanya
Citroen'den ağustosa özel kampanya
Meral Akşener "Vicdanınıza sesleniyorum" dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi
Meral Akşener "Vicdanınıza sesleniyorum" dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi
Eray Şamdan Tokyo 2020'de yarı finalde! Madalyayı garantiledi
Eray Şamdan Tokyo 2020'de yarı finalde! Madalyayı garantiledi
Konya'da zincirleme kazada can pazarı! TIR sürücüsü feci şekilde can verdi
Konya'da zincirleme kazada can pazarı! TIR sürücüsü feci şekilde can verdi
CZN Burak kimdir aslen nereli evli mi CZN ne demek anlamı nedir?
CZN Burak kimdir aslen nereli evli mi CZN ne demek anlamı nedir?
Demirören'e yargıdan kötü haber: İmar planları iptal
Demirören'e yargıdan kötü haber: İmar planları iptal
Talimat bekleyen DAEŞ'li yakalandı: Şu anda askeri hazırlık içindeyiz dedi
Talimat bekleyen DAEŞ'li yakalandı: Şu anda askeri hazırlık içindeyiz dedi
CZN Burak yangın söndürme videosu izleyen yuh dedi
CZN Burak yangın söndürme videosu izleyen yuh dedi