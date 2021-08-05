Zehra Güneş kaç yaşında nereli boyu ve kilosu kaç? Güney Kore'yi büyüledi

A Milli Voleybol takımımız 2020 Tokyo Olimpiyatlarından elendi ve yarışlara veda etti. Olimpiyatlarda Güney Korelilerin dikkatini güzelliği ile çeken Zehra Güneş ise günün konusu oldu. Binlerce övgü mesajı alan Zehra Güneş merak konusu oldu. Peki kimdir 18 numaraları formayı giyen Zehra Güneş, kaç yaşında, aslen nereli Zehra Güneş sevgilisi var mı?

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Zehra Güneş güzelliği ile Güney Kore'nin gündemi oldu. A Milli Voleybol takımımızda yer alan başarılı oyuncu Zehra Güneş'a binlerce mesaj geldi. Filenin Sultanları'nın en skorer ve genç isimlerinden Zehra Güneş, hem performansı hem de güzelliğiyle takımın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Bu haberin ardından Zehra Güneş'in biyografisi merak ediliyor. Peki Zehra Güneş kimdir, aslen nereli, kaç yaşında Zehra Güneş boyu ve kilosu nedir?

Zehra Güneş, 7 Temmuz 1999, İstanbul'da doğdu. Vakıfbank SK ve Türkiye A millî takımının voleybolcusudur. Orta oyuncu pozisyonunda görev almaktadır. Voleybola 12 yaşında VakıfBank’ta başladı.

İki sene üst üste hem Yıldız hem Gençlerde Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. Bu takımda 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bir sezon kiralık olarak forma giydi. Aynı sezon hem PAV takım hem genç takımda Türkiye Şampiyonluğu yaşadı.

2015-2016 sezonu VakıfBank’ın 3. Lig’den 2. Lig’e şampiyon olarak yükselen takımında forma giydi.

2016-2017 sezonu Beşiktas’ta kiralık olarak forma giydi. Sezon sonunda VakıfBank genç takımı ile tekrardan Türkiye Şampiyonu oldu.

Yıldız milli takımıyla Dünya dördüncülüğü, Balkan ve Eyof Şampiyonluğu, Genç Milli Takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü, dünya dördüncülüğü, U23 takımıyla da Dünya Şampiyonluğu yaşayan kadrolarda yer aldı.

Zehra Güneş, VakıfBank forması altında 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu yaşadı.