NASA, Türkiye'de orman yangınlarının uydu fotoğraflarını paylaştı

AMERİKAN Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Türkiye'de devam eden orman yangınlarının uydu fotoğraflarını yayınladı ve bir de not düştü.

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NASA, ülkemizde devam etmekte olan orman yangınları hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Antalya bölgesindeki yangınların uydu fotoğraflarının olduğu paylaşımda, "Türkiye'de her yıl olduğundan daha çok arazi bu yıl yangınlar nedeniyle tüketildi" ibaresi yer aldı.

NASA resmi sitesinde ise, "Şiddetli bir sıcak hava dalgasının ve aylarca süren kuru havanın ortasında Türkiye, son yılların en kötü orman yangınlarından bazılarıyla karşı karşıya" ifadelerine yer verildi.