Milas yangınında itfaiyecilerle mücadele eden İbrahim Çelikkol'dan ilk açıklama

"Dualarınız için minnettarız"

Türkiye, Akdeniz ve Ege bölgelerinde etkili olmayı sürdüren orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, Ören'deki termik santrale doğru ilerleyen yangına müdahale edenler arasında İbrahim Çelikkol da vardı. Mustafa Sandal’a mesaj atan İbrahim Çelikkol, "Burada, yazılanları pek takip edemiyoruz ama Mustafa abimiz iyi dilek ve dualarınızı iletti. Dün akşamki dualarınız sayesinde Turgut'ta bir dağı kurtardık. Dualarınız için minnettarız. Şimdi biraz yorgun düştük ve soluklanmak için ara verdik. Allah razı olsun sizlerden. Biz ve dostlarımız tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz