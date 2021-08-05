Milas yangınında itfaiyecilerle mücadele eden İbrahim Çelikkol'dan ilk açıklama
MİLAS yangınında alevler Termik Santal'e yaklaşırken, itfaiyecilerle yangına müdahale eden kişi ünlü dizi oyuncusu çıktı. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın, İbrahim Çelikkol'un yangın söndürme çalışmalarına katıldığı görüntüleri paylaşmasının ardından Çelikkol'dan ilk açıklama geldi.
MİLAS'ta ormanlık alandaki yangın tehdit edici boyutlara ulaştı, son olarak Ören'deki termik santrale doğru ilerleyen yangın santrali sardı ve 11 saat süren yangın sabah saatlerinde söndürüldü. Termik Santrale yaklaşan alevlere müdahale edenler arasında ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol da vardı. Hortumu sırtına alan Çelikkol'un boyunu aşan alevlerle mücadele ettiği o anlar objektiflere yansıdı. Çelikkol, Mustafa Sandal'ın paylaştığı o görüntülerle ilgili ilk kez konuştu.
"Dualarınız için minnettarız"
Türkiye, Akdeniz ve Ege bölgelerinde etkili olmayı sürdüren orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, Ören'deki termik santrale doğru ilerleyen yangına müdahale edenler arasında İbrahim Çelikkol da vardı. Mustafa Sandal’a mesaj atan İbrahim Çelikkol, "Burada, yazılanları pek takip edemiyoruz ama Mustafa abimiz iyi dilek ve dualarınızı iletti. Dün akşamki dualarınız sayesinde Turgut'ta bir dağı kurtardık. Dualarınız için minnettarız. Şimdi biraz yorgun düştük ve soluklanmak için ara verdik. Allah razı olsun sizlerden. Biz ve dostlarımız tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz
Görevlilerle hatıra fotoğrafı çektirdi
Hortumu sırtına alan 39 yaşındaki ünlü oyuncunun boyunu aşan alevlerle mücadele ettiği o anlar objektiflere yansıdı.
Ardından Çelikkol, görevlilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektimeyi de ihmal etmedi.