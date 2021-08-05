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Vitor Pereira'nın Caner Erkin'i kadro dışı bırakma nedeni

Vitor Pereira'nın Caner Erkin'i kadro dışı bırakma nedeni

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira'nın, Caner Erkin'in kadro dışı bırakılmasına gerekçe olarak 'sistemime uymuyor' dediği öğrenildi.

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Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira; Kemal Ademi, Sadık Çiftpınar, Mame Thiam ve Oğuz Kağan Güçtekin'in ardından Sinan Gümüş ve Caner Erkin'i de kadro dışı bıraktı.

Özellikle Caner Erkin'in gözden çıkarılması, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Olayın iç yüzüne Fanatik ulaştı. Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın, geldiği ilk hafta Caner Erkin'i kadroda düşünmediği ve bu sebebini yönetime açıkladığı öğrenildi.

"Caner sistemime uymuyor"
32 yaşındaki sol bekin sistemine uymadığını vurgulayan Pereira'nın yönetime, “Caner planlarımda yok. Bu kararım kişisel değil. Caner sistemime uymuyor.” dediği öğrenildi. Pereira’nın, bu yüzden Caner’e hazırlık maçlarında az süre verdiği ortaya çıktı.

Fanatik'in haberine göre; 3-4-2-1 olarak belirlediği sistemine çok inanan Pereria, o bölgeye hızlı bir kanat beki istiyor. Novak'la beraber yapılacak yeni transferle o bölgede elinin rahat olacağını düşünen Portekizli hocanın, bu nedenle Caner'i ilk günden beri takımda düşünmediği gelen haberler arasında.

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